Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bombardier : va céder sa division Transport à Alstom Cercle Finance • 17/02/2020 à 18:27









(CercleFinance.com) - C'est confirmé : le groupe Alstom annonce ce soir la signature d'un protocole d'accord avec Bombardier et la Caisse de dépôt et placement du Québec, portant sur l'acquisition de Bombardier Transport. 'Suite à cette opération, Alstom bénéficiera d'un carnet de commandes d'environ 75 milliards d'euros et d'un chiffre d'affaires d'environ 15,5 milliards d'euros. Le prix pour l'acquisition de 100% des actions de Bombardier Transport sera compris entre 5,8 et 6,2 milliards d'euros, et sera payé pour partie en numéraire et pour partie en actions nouvellement émises par Alstom', précise Alstom. 'CDPQ s'est engagé à réinvestir environ 2 milliards d'euros dans Alstom, correspondant à 100% du produit net de cession de sa participation dans Bombardier Transport et à réaliser un investissement additionnel à hauteur de 0,7 milliards d'euros.' La réalisation de l'opération est attendue pour le premier semestre 2021.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.