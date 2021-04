Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bombardier : une commande de VistaJet est confirmée Cercle Finance • 06/04/2021 à 16:03









(CercleFinance.com) - Le canadien Bombardier a confirmé mardi avoir reçu une commande ferme de la part de la compagnie suisse d'aviation privée VistaJet portant sur 10 avions d'affaires Challenger 350. En décembre dernier, l'avionneur avait annoncé la vente de dix jets Challenger 350 auprès d'un client non identifié. Avec un montant de presque 300 millions d'euros aux prix catalogue, il s'agit de l'une des plus importantes commandes d'avions d'affaires de 2020, fait valoir le groupe d'aéronautique. Dans son communiqué, Bombardier indique que VistaJet, un client de longue date, a par ailleurs pris livraison de deux premiers avions d'affaires Global 7500 dotés d'une cabine à quatre zones distinctes et conçus pour offrir à la fois un foyer et un bureau.

