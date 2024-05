Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bombardier: une action en nom collectif intentée au Québec information fournie par Cercle Finance • 27/05/2024 à 15:16









(CercleFinance.com) - Bombardier a annoncé lundi qu'il avait l'intention de contester 'vigoureusement' une plainte en nom collectif autorisée par la Cour supérieure du Québec.



L'avionneur canadien compte se défendre vigoureusement face à l'action collective en dommages intentée à son encontre par le demandeur, Denis Gauthier, en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec.



Dans un communiqué, Bombardier et les défendeurs disent nier tout acte répréhensible, ce qui conduit le groupe à examiner actuellement la décision d'autorisation et d'évaluer ses options, y compris la possibilité d'un appel.



Cette affaire trouve son origine en février 2019, lorsque le demandeur avait requis l'autorisation de lancer une action collective devant la Cour supérieure du Québec contre Bombardier et certains de ses anciens dirigeants, dont Alain Bellemare.



Selon le plaignant, Bombardier et les défendeurs ont effectué des représentations mensongères et trompeuses, notamment au moment de la présentation des prévisions établies pour l'exercice 2018.



Le demandeur a ainsi obtenu l'autorisation de représenter 'toute personne ou entité qui a acquis ou acheté des titres de Bombardier durant la période débutant le 2 août 2018 et se terminant le 8 novembre 2018 et qui ont détenu ces titres jusqu'au 8 novembre 2018'.





