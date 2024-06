Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bombardier: un salon de matériaux inauguré à Londres information fournie par Cercle Finance • 19/06/2024 à 14:35









(CercleFinance.com) - Bombardier a annoncé mercredi l'inauguration d'un salon de matériaux intérieurs de 65 m2 au sein de son centre de service situé à l'aéroport de Londres-Biggin Hill.



Ce nouveau 'showroom', lancé avec l'autrichien F/List, un groupe spécialisé dans la création d'intérieurs de luxe, propose les matériaux, tissus et composants pouvant être utilisés par l'avionneur.



Gérée par F/List, cette sélection recense plus de 1.300 échantillons de placages de bois, de surfaces de pierre, de cuirs, de tissus, de toiles et de finis métalliques.



Le centre de service Bombardier de Londres-Biggin Hill est composé d'un hangar unique de plus de 23.225 m2, pouvant accueillir jusqu'à 14 avions Global 7500, et d'un immeuble de deux étages proposant notamment des services de maintenance.





Valeurs associées BOMBARDIER RG-B-SV 87,34 CAD TSX +1,36%