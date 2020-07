Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bombardier : un nouveau DG pour le centre de service à Dallas Cercle Finance • 08/07/2020 à 17:46









(CercleFinance.com) - Bombardier Aviation annonce ce mercredi la nomination de Marc Rivest au poste de directeur général de son centre de services à Dallas. 'Membre dévoué de l'équipe de l'Expérience client de Bombardier Aviation depuis plus de vingt ans, M. Rivest a peaufiné son expérience de dirigeant en occupant plusieurs rôles opérationnels au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, ce qui en faisait le candidat de choix pour diriger le centre de services de premier ordre de Bombardier à Dallas', commente le groupe.

