Bombardier: un Challenger 650 commandé en Allemagne

(CercleFinance.com) - Bombardier a annoncé jeudi que l'association des automobilistes et des usagers de la route allemands, l'ADAC, lui avait commandé un Challenger 650 devant être configuré comme avion-ambulance.



L'appareil, qui affiche un rayon d'action de 4000 milles (7408 km), servira au transport et à l'évacuation médicale pour le compte des clients de l'ADAC dans le monde entier.



L'avion, qui pourra accueillir jusqu'à quatre civières, devrait être livré en 2026.



Aero-Dienst, la filiale de services de rapatriement de l'ADAC, exploite actuellement une flotte d'ambulances composée de deux jets Dornier 328 et de deux Learjet 60XR, qui sont utilisés pour transporter jusqu'à 1000 patients par an pour les membres de l'ADAC-Plus et de l'ADAC-Premium.





