Bombardier : résultats préliminaires sur l'exercice 2019

(CercleFinance.com) - Bombardier a annoncé ses résultats préliminaires pour le quatrième trimestre et l'exercice 2019. L'entreprise s'attend maintenant à des résultats financiers inférieurs à ses prévisions, surtout en raison des mesures prises pour réaliser des projets ferroviaires en redressement, de l'échéancier de ses paiements d'étape et des nouvelles commandes de Transport, ainsi que du report de la livraison de quatre avions Global 7500 au cours du premier trimestre de 2020. Le groupe s'attend à 15,8 milliards de dollars de revenus sur l'année 2019 et 4,2 milliards de dollars au 4ème trimestre 2019. Au cours du trimestre, les livraisons d'Aviation ont été solides, soit 58 avions au quatrième trimestre pour un total de 175 avions pour l'exercice au complet. Cela incluait 11 avions Global 7500. Chez Transport, le RAII ajusté négatif pour le quatrième trimestre devrait être d'environ 230 millions $. ' Ce montant inclut une charge d'environ 350 millions $ liée à certains projets au Royaume-Uni (la plateforme AVENTRA), aux négociations avec les Chemins de fer fédéraux (CFF) suisses et à des coûts de production et de fabrication accrus en Allemagne ' précise le groupe.

