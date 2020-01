Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bombardier : remporte un contrat de maintenance en Chine Cercle Finance • 20/01/2020 à 15:36









(CercleFinance.com) - Bombardier a obtenu un contrat avec China Railway pour fournir un service de maintenance pour des trains à grande vitesse dans le cadre d'un contrat évaluée à environ 357 millions de dollars (321 millions d'euros). L'accord a été conclue par le biais de sa coentreprise chinoise, Bombardier Sifang Transportation (BST), dont l'avionneur et le fabricant de trains canadiens en détiennent 50%. Bombardier fournira un service de maintenance pour 656 voitures, ou 71 trains, pour différents niveaux de maintenance. Tous les travaux de maintenance seront terminés d'ici la fin de 2020, a déclaré Bombardier.

