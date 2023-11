Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bombardier: rachat d'obligations de premier rang information fournie par Cercle Finance • 06/11/2023 à 16:01









(CercleFinance.com) - Bombardier a annoncé lundi son intention de racheter la totalité de ses obligations de premier rang affichant un rendement de 7,50% et arrivant à échéance en 2025.



L'équipementier ferroviaire canadien indique que la date de rachat est fixée au 6 décembre prochain, sur la base d'un prix correspondant à 100% de la tranche rachetée du capital, majorée des intérêts courus et impayés.



Bombardier précise que rachat des billets est assujetti et conditionnel à la réalisation d'un nouveau placement de titres d'emprunt d'un capital global d'au moins 500 millions de dollars avant la date de rachat.



Bombardier précise toutefois qu'il peut renoncer à cette condition, ou reporter le respect de celle-ci à une date ultérieure, à sa discrétion entière et absolue.





