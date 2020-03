Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bombardier : propose un système 4G pour ses Learjet Cercle Finance • 03/03/2020 à 18:32









(CercleFinance.com) - Bombardier annonce offrir désormais à ses clients le système sans fil 4G en cabine pour les avions Learjet 40, Learjet 45, Learjet 70 et Learjet 75 déjà en service. Les clients peuvent faire installer le système dans tous les centres de service et établissements de service agréés de Bombardier aux États-Unis. 'Les avions Learjet sont des outils de productivité réputés, et cette mise à niveau permet à nos clients de disposer de la connectivité dont ils ont besoin pour optimiser le temps passé en vol', commente Michael Anckner, vice-président des Ventes mondiales des avions Learjet et des flottes d'entreprise de Bombardier Avions d'affaires.

