Bombardier: premier Challenger 3500 livré au turc Arkasair

(CercleFinance.com) - Bombardier a annoncé mercredi avoir livré un premier avion d'affaires Challenger 3500 en Turquie à Arkasair, un client de longue date.



L'avionneur canadien précise que l'appareil doit remplacer le Challenger 300 précédemment détenue par Arkasair, une société fondée en 1998 qui propose des services de transport aérien de luxe destinés aux personnalités de premier plan.



Dans un communiqué, Bombardier souligne que le Challenger 3500 peut être considéré comme l'avion plus écoresponsable de sa catégorie en bénéficiant d'une déclaration environnementale de produit (EPD) attestant de l'empreinte environnementale de l'avion sur tout son cycle de vie.





