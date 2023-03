Bombardier: objectifs 2025 relevés, le titre bondit information fournie par Cercle Finance • 23/03/2023 à 16:55

(CercleFinance.com) - Bombardier grimpe de plus de 7% ce jeudi à la Bourse de Toronto après avoir revu à la hausse ses objectifs stratégiques à horizon 2025 afin de refléter ses solides performances au cours des deux derniers exercices.



Le constructeur aéronautique canadien dit maintenant viser des revenus annuels de plus de neuf milliards de dollars d'ici à 2025, contre une précédente prévision située autour de 7,5 milliards.



Le groupe industriel anticipe par ailleurs un résultat avant charges de financement, revenus de financement et impôts sur le résultat (RAII) ajusté de plus de 1.625 millions de dollars, contre 1.500 millions jusque-là.



De plus, Bombardier prévoit de générer d'importants flux de trésorerie dans les prochaines années, de l'ordre de plus de 900 millions de dollars par an d'ici 2025.



Il compte par ailleurs continuer à réduire son endettement, s'attendant maintenant à atteindre un ratio d'endettement net compris dans une fourchette de 2x à 2,5x.



'L'avenir est prometteur pour Bombardier', a-t-il assuré aujourd'hui à l'occasion de sa journée d'investisseurs 2023.



Entre 2020 et 2022, ses revenus ont augmenté de 23% pour s'établir à 6,9 milliards de dollars, tandis que sa rentabilité a plus que quadruplé, avec un RAIIA rajusté porté à 930 millions de dollars.



Suite à toutes ces annonces, l'action Bombardier 'B' bondissait de 7,5% jeudi matin sur le TMX dans un marché boursier canadien qui oscillait autour de l'équilibre.