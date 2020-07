Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bombardier : nomme un directeur général pour l'Inde Cercle Finance • 10/07/2020 à 15:47









(CercleFinance.com) - Bombardier a annoncé la nomination de Rajeev Joisar au poste de directeur général pour l'Inde. Rajeev Joisar sera responsable du développement commercial, des ventes, de l'exécution du projet et des services, a déclaré le fabricant de trains canadien. Pendant près de deux décennies, il a occupé divers postes avec des responsabilités croissantes au cours de sa carrière chez Bombardier. Il a récemment aidé l'équipe indienne à remporter deux nouveaux contrats majeurs d'une valeur cumulée de plus d'un demi-milliard d'euros.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.