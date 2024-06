Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bombardier: les Global 7500 et Challenger 3500 présentés information fournie par Cercle Finance • 12/06/2024 à 16:18









(CercleFinance.com) - Bombardier a dévoilé mercredi ses jets d'affaires Global 7500 et Challenger 3500, deux modèles censés incarner la nouvelle image de marque du groupe aéronautique.



L'avionneur canadien a exposé aujourd'hui les deux appareils en vue de l'ouverture, demain, du salon de l'aviation Catarina, qui se tiendra jusqu'à samedi à Sao Paulo (Brésil).



Avec plus de 170 avions livrés depuis son entrée en service, le Global 7500 affiche un rayon d'action de 7.700 milles marins (14.260 km).



Le Challenger 3500, construit au sein de la plateforme Challenger dont la série Challenger 300 s'est écoulée à plus de 950 unités, vise de son côté à rehausser l'expérience des passagers en intégrant bon nombre des caractéristiques de la gamme d'avions Global de Bombardier, dont le fauteuil exclusif et révolutionnaire 'Nuage'.





Valeurs associées BOMBARDIER RG-B-SV 90.15 CAD TSX +2.58%