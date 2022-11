Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bombardier: le titre grimpe après un trimestre 'solide' information fournie par Cercle Finance • 03/11/2022 à 16:23









(CercleFinance.com) - Bombardier a fait état jeudi d'une hausse 'impressionnante' de son bénéfice opérationnel au troisième trimestre à la faveur de l'accroissement des marges sur ses avions Global 7500 et aux progrès réalisés au niveau de sa structure de coûts.



Le groupe aéronautique canadien dit avoir dégagé un 'RAIIA' ajusté de 210 millions de dollars sur la période, en hausse de 48 % par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent.



Ses revenus sont restés stables, autour de 1,45 milliard de dollars, mais son carnet de commandes s'est étoffé de 300 millions au cours du trimestre pour désormais ressortir à 1,5 milliard de dollars.



Sans dévoiler de perspectives financières, Eric Martel, son président et chef de la direction, a indiqué que le groupe avançait 'vers ses objectifs à long terme'.



Bombardier souligne notamment que le nombre de livraisons d'avions progresse vers sa prévision de plus de 120 avions pour l'exercice en cours.



Suite à ces chiffres présentés comme 'solides', l'action Bombardier de classe B grimpait de 5% jeudi matin à la Bourse de Toronto.





