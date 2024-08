Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bombardier: le Global 7500 enchaîne les records de vitesse information fournie par Cercle Finance • 21/08/2024 à 16:26









(CercleFinance.com) - Bombardier a annoncé mercredi que son avion d'affaires Global 7500 avait enchaîné les performances exceptionnelles au cours de l'année écoulée, en établissant pas moins de 50 records de vitesse en moins de 50 semaines.



La vitesse moyenne de chacun des 10 vols les plus rapides, enregistrées sur des les liaisons comme Miami-Sao Paulo, Tokyo-Los Angeles ou Londres-Bahreïn, a dépassé les 1.000 km/h, précise l'avionneur canadien dans un communiqué.



Le jet d'affaires Global 7500, qui cumule près de 200 livraisons et plus de 180.000 heures de vol, est susceptible d'afficher une vitesse maximale de Mach 0,925 et une autonomie de base de 7700 milles marins, soit l'équivalent de 14.260 km.



Ses performances devraient être encore renforcées avec le lancement de l'avion Global 8000, devant proposer une autonomie de 8000 milles marins, ainsi qu'une vitesse maximale de Mach 0,94.



Sa mise en service est prévue en 2025.





