Bombardier: la collaboration étroite avec Spirit continue

(CercleFinance.com) - Bombardier a annoncé mardi qu'il s'attendait à ce que ses contrats d'approvisionnement avec Spirit AeroSystems continuent d'être honorés dans le respect des normes de qualité et de performance les plus rigoureuses.



Cette déclaration intervient alors que Boeing a officialisé hier un accord en vue de faire l'acquisition du fabricant d'aérostructures sur la base d'une valeur d'entreprise de 4,7 milliards de dollars.



Spirit a par ailleurs conclu un accord avec l'européen Airbus en vue d'une cession de certaines activités, parmi lesquelles la production de sections de fuselage.



Dans un communiqué, Bombardier assure qu'il continue de collaborer étroitement avec Spirit dans le cadre du déroulement normal de ses activités relatives aux contrats existants.





