Bombardier : la cession des avions CRJ Series est bouclée

(CercleFinance.com) - Bombardier indique avoir bouclé la cession de son programme d'avions régionaux CRJ Series au japonais Mitsubishi Heavy Industries dans le cadre d'une transaction de l'ordre de 550 millions de dollars en cash.

Pour mémoire, le périmètre de l'opération inclut les activités de maintenance, de remise à niveau, de marketing et de vente liées aux jets CRJ.

L'accord comprend également les activités du réseau de service et de soutien connexe basées à Montréal et Toronto, ainsi que sur les sites américains de Bridgeport (Virginie) et Tucson (Arizona).

Dans un communiqué, Bombardier explique qu'il continuera à fournir des composants et des pièces de rechange et à assembler les 15 avions CRJ figurant au sein de son carnet de commandes jusqu'à la livraison complète des appareils, qui devrait intervenir au cours du second semestre de 2020.

Le montant de la cession pourrait s'assortir d'ajustements post-clôture et de la prise en charge par MHI des passifs de la filiale, qui totalisant environ 200 millions de dollars.