Bombardier: l'UE autorise l'acquisition de Talent 3 par CAF

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition des plateformes de trains automoteurs Talent 3 de Bombardier en Allemagne et Coradia Polyvalent d'Alstom (ainsi que son site de production) en France par le constructeur ferroviaire Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (' CAF '), basé en Espagne.



Cette décision fait suite à l'acquisition de Bombardier par Alstom qui a été autorisé par la Commission en 2020 et dans le cadre de laquelle Alstom s'est engagée à céder certaines activités, notamment les plateformes Coradia Polyvalent et Talent 3.



CAF doit encore être approuvée en tant qu'acheteur par la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre des engagements d'Alstom. La Commission a cependant conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence compte tenu du fait que les parties ont des parts de marché limitées, ne sont pas des concurrents proches et continueront à faire face à des concurrents crédibles.





