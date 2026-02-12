Bombardier : hausse du chiffre d'affaires au quatrième trimestre grâce à l'augmentation des livraisons d'avions d'affaires

(Ajoute les livraisons trimestrielles d'avions au paragraphe 2, les estimations de bénéfices au paragraphe 4, le ratio valeur comptable/facturation au paragraphe 7)

Bombardier BBDb.TO a annoncé jeudi une hausse de ses revenus au quatrième trimestre, le constructeur canadien d'avions d'affaires ayant livré davantage d'appareils au cours des trois derniers mois de 2025.

L'entreprise montréalaise a bénéficié d'une forte demande de la part d'acheteurs fortunés ainsi que de la livraison en franchise de droits de ses avions aux États-Unis, le plus grand marché mondial de l'aviation privée, en vertu de l'accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, malgré les frictions commerciales persistantes entre les États-Unis et le Canada.

Bombardier a livré 64 avions à réaction au quatrième trimestre, contre 57 il y a un an. Ses revenus trimestriels ont augmenté de près de 19 % pour atteindre 3,69 milliards de dollars.

Sur une base ajustée, elle a enregistré un bénéfice trimestriel de 4,80 dollars par action, contre 3,01 dollars un an plus tôt. Les analystes, en moyenne, avaient estimé un bénéfice de 3,40 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Pour 2026, l'entreprise prévoit plus de 10 milliards de dollars de revenus et un flux de trésorerie disponible compris entre 600 millions et 1 milliard de dollars. Elle prévoit de livrer plus de 157 avions au cours de l'année.

Le flux de trésorerie disponible, une mesure étroitement surveillée par les avionneurs, a augmenté à 1,07 milliard de dollars en 2025, contre 840 millions de dollars en 2024, reflétant des avances clients plus élevées provenant de nouvelles commandes et de livraisons d'avions.

Les réservations de l'entreprise pour l'ensemble de l'année ont été 1,4 fois supérieures à sa facturation, ce qui reflète la forte demande pour l'ensemble de son portefeuille d'avions.

Mais la société est confrontée à des risques tarifaires, car l'accord USMCA , que le président américain Donald Trump a récemment qualifié de "non pertinent" pour les États-Unis, devrait être réexaminé plus tard cette année.

Au début de l'année, M. Trump a également menacé de retirer la certification des jets Global à grande cabine de Bombardier et d'imposer des droits de douane de 50 % sur tous les avions fabriqués au Canada jusqu'à ce que l'organisme de réglementation du pays certifie un certain nombre d'avions produits par le rival américain Gulfstream.

Le directeur de l'administration fédérale américaine de l'aviation a déclaré mardi qu'il s'attendait à ce que la question soit bientôt résolue, Transport Canada devant certifier les jets Gulfstream.