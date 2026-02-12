Bombardier : hausse du chiffre d'affaires au quatrième trimestre grâce à l'augmentation des livraisons d'avions d'affaires

Bombardier BBDb.TO a annoncé jeudi une hausse de ses revenus au quatrième trimestre, le constructeur canadien d'avions d'affaires ayant livré davantage d'appareils au cours des trois derniers mois de 2025.

Les revenus de l'entreprise montréalaise ont augmenté de près de 19 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 3,69 milliards de dollars.

Bombardier a bénéficié d'une forte demande de la part d'acheteurs fortunés ainsi que de la livraison en franchise de droits de ses avions aux États-Unis, le plus grand marché mondial de l'aviation privée, en vertu de l'accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, malgré les frictions commerciales persistantes entre les États-Unis et le Canada.

Pour 2026, l'entreprise prévoit un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards de dollars et un flux de trésorerie disponible compris entre 600 millions et 1 milliard de dollars. Elle prévoit de livrer plus de 157 avions au cours de l'année.

Mais l'entreprise est confrontée à des risques tarifaires, l'accord USMCA , que le président américain Donald Trump a récemment qualifié de "non pertinent" pour les États-Unis, devant être réexaminé et discuté plus tard cette année.

Bloomberg a rapporté mercredi que M. Trump envisageait en privé de quitter le pacte commercial nord-américain, ce qui renforce l'incertitude quant à l'avenir de l'accord dans le cadre des renégociations cruciales entre les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Au début de l'année, M. Trump a également menacé de retirer la certification des avions à réaction Global à grande cabine de Bombardier et d'imposer des droits de douane de 50 % sur tous les avions fabriqués au Canada tant que l'organisme de réglementation du pays n'aura pas certifié un certain nombre d'avions produits par son rival américain Gulfstream.

Bombardier produit ses avions à réaction au Canada, mais possède également une unité de défense à Wichita, au Kansas.

Le directeur de la Federal Aviation Administration des États-Unis a déclaré mardi sur qu'il s'attendait à ce que le problème soit bientôt résolu, Transport Canada étant prêt à certifier les jets Gulfstream.

Sur une base ajustée, Bombardier a affiché un bénéfice trimestriel de 4,80 $ par action, comparativement à 3,01 $ l'année précédente.