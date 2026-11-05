Bombardier : hausse de l'activité et des bénéfices trimestriels

Le constructeur canadien d'avions d'affaires a enregistré une progression de sa rentabilité au troisième trimestre 2026, malgré un nombre de livraisons légèrement inférieur à celui de l'an dernier. Fort de cette performance, Bombardier relève une nouvelle fois son objectif annuel de flux de trésorerie disponible. Le titre est attendu dans le vert à l'ouverture des marchés à Toronto.

Bombardier a publié un résultat net de 81 MUSD au titre du 3e trimestre, en hausse de 53% sur un an, laissant apparaître un résultat par action de 0,73 USD (vs 0,77 USD un an plus tôt). En données ajustées, le résultat net ressort à 182 MUSD, en hausse de 41%, avec résultat par action de 1,72 USD, contre 1,21 USD un an plus tôt

Par ailleurs, le chiffre d'affaires du constructeur aéronautique a progressé de 3%, à 2,37 MdsUSD. Le consensus était à peine plus optimiste, à 2,39 MdsUSD. Cette croissance a notamment été portée par les activités de services, en hausse de 18,8%, à 701 MUSD.

L'avionneur rapporte avoir livré 33 appareils, contre 34 un an plus tôt, tandis que son EBITDA ajusté a augmenté de 7%, à 382 MUSD, soit légèrement au dessus des attentes du marché (377 MUSD), avec une marge passée de 15,4 à 16,1%. De leur côté, les flux de trésorerie disponibles ont atteint 183 MUSD au 3e trimestre, en hausse de 20%.

Bombardier précise que son carnet de commandes atteignait 22,2 MdsUSD au 30 septembre 2026, en hausse de 27% par rapport à fin décembre 2025. Le ratio de nouvelles commandes sur livraisons, exprimé en nombre d'avions, s'est établi à 1,7 au troisième trimestre.

Côté perspectives, Bombardier a encore relevé sa prévision de flux de trésorerie disponible pour l'ensemble de 2026, désormais attendu à plus de 1,3 MdUSD, (vs plus de 1 MdUSD précédemment).

Le groupe a confirmé ses autres objectifs annuels, à savoir plus de 157 livraisons d'avions, un chiffre d'affaires supérieur à 10 MdsUSD et un EBITDA ajusté dépassant 1625 MUSD. Les investissements nets en immobilisations corporelles et incorporelles devraient, quant à eux, représenter environ 300 MUSD.