Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bombardier: hausse de 28% des revenus au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/11/2023 à 16:56









(CercleFinance.com) - Bombardier fait savoir que ses revenus du 3e trimestre de 2023 ont atteint 1,9 milliardde dollars, une hausse importante de 28 % par rapport à ceux de la période correspondante de l'exercice précédent.



L'industriel met en avant la hausse du nombre de livraisons d'avions et la croissance soutenue (+11%) des revenus tirés des activités de service après-vente, à 414millionsde dollars pour le trimestre.



Avec une rentabilité opérationnelle accrue, le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement a augmenté de 36 % pour atteindre 285millionsde dollars, avec une marge ajustée de 15,4 %.



Pour le 3e trimestre de 2023, le carnet de commandestotalisait 14,7milliardsde dollars et le ratio de nouvelles commandes sur livraisons unitairesétait de 1,1, ce qui témoigne d'un contexte de demande favorable.



Bombardier indique être 'en bonne voie d'atteindre ses prévisionspour l'exercice complet'.







Valeurs associées BOMBARDIER RG-B-SV TSX +9.73%