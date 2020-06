Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bombardier : entrée en service du Global 5500 Cercle Finance • 25/06/2020 à 17:21









(CercleFinance.com) - Le groupe Bombardier annonce ce jeudi l'entrée en service du biréacteur d'affaires long-courrier Global 5500. Celui-ci a été livré récemment à un client dont l'identité reste confidentielle. 'Cet avion de grande valeur est la passerelle vers la gamme phare des avions Global à cabine large de Bombardier, offrant performances, confort et vol en douceur de réputation mondiale', indique le groupe.

