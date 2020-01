Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bombardier : en discussion avec Alstom? Cercle Finance • 27/01/2020 à 15:35









(CercleFinance.com) - Alstom négocierait un rachat simple de Bombardier Transport, d'après Oddo BHF qui cite BFM, précisant que le Canadien discuterait aussi avec Hitachi et évoquant une valorisation d'environ cinq milliards d'euros en valeur d'entreprise. Le bureau d'études rapporte qu'Alstom envisagerait de payer 3,5 milliards d'euros en cash selon l'article de BFM, et émettrait des titres pour 1,5 milliard d'euros pour payer CDPQ (qui détient 30% de Bombardier Transport). 'Tous ces éléments nous semblent provisoires puisque les discussions sont en cours, mais Bombardier publiera ses résultats le 13 février, ce qui serait une occasion de s'exprimer sur ce sujet', ajoute l'analyste, pour qui 'un deal pourrait être attractif'.

