Bombardier: en bonne voie pour atteindre ses objectifs 2025

(CercleFinance.com) - Bombardier a déclaré jeudi à l'occasion d'une réunion avec les investisseurs qu'il était bien parti pour réaliser les objectifs de son plan stratégique à horizon 2025.



Le spécialiste canadien des avions d'affaires estime que sa performance au niveau de la trésorerie l'an dernier lui confère un 'élan' pour rembourser sa dette et atteindre son objectif d'un flux de trésorerie disponible de plus de 500 millions de dollars en 2025.



Avec un flotte composée de près de 5000 avions actuellement en service dans le monde, Bombardier souligne par ailleurs qu'il ne cesse d'accroître sa part de marché dans le secteur lucratif de services après-vente.



Cet élément le place, d'après lui, en bonne position pour atteindre son objectif de deux milliards de dollars de revenus tirés des activités de service après-vente d'ici à 2025.



A l'occasion de la conférence virtuelle, Bombardier a déclaré avoir réalisé un total de 135 millions de dollars d'économies de coûts l'an dernier, dépassant son objectif de 35 millions de dollars, ce qui le met en bonne voie pour atteindre son objectif d'économies de coûts récurrentes de 400 millions de dollars d'ici 2023.



Pour rappel, le groupe aéronautique basé à Montréal s'est donné comme objectif un résultat avant impôts et intérêts (RAIIA) ajusté d'environ 1,5 milliard de dollars à échéance 2025.



Happé par la guerre en Ukraine, le titre Bombardier décrochait de plus de 5% jeudi matin à la Bourse de Toronto.





