Bombardier : émission obligataire de 750 millions de dollars

(CercleFinance.com) - Bombardier a annoncé jeudi avoir placé avec succès une émission obligataire de 750 millions de dollars destinée à lui permettre de se refinancer en partie. Ces nouveaux 'billets', qui comportent un coupon annuel de 6% par an, arriveront à échéance en 2028. Le groupe aéronautique canadien dit avoir l'intention d'affecter le produit tiré du placement au rachat et/ou au remboursement d'emprunts en circulation. Bombardier mentionne notamment ses billets de premier rang 6% arrivant à échéance en 2022, pour un montant de 514 millions de dollars, ainsi que ses billets 6,125% à maturité 2023, dont le montant atteint 534 millions de dollars. Il évoque aussi le paiement de frais connexes ainsi que d'autres besoins généraux de l'entreprise.

