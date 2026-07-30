Bombardier dépasse les prévisions de bénéfices ; son flux de trésorerie disponible redevient positif grâce à une forte demande d'avions à réaction

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des estimations des analystes concernant le chiffre d'affaires au paragraphe 2 et le bénéfice au paragraphe 12)

Bombardier BBDb.TO a annoncé jeudi un bénéfice au deuxième trimestre supérieur aux attentes des analystes, grâce à une forte demande de jets privés qui a également permis un redressement du flux de trésorerie disponible et une augmentation du carnet de commandes du constructeur aéronautique.

La société basée à Montréal a indiqué que son chiffre d’affaires trimestriel avait progressé de 6 % en glissement annuel pour atteindre 2,15 milliards de dollars, grâce à la demande pour ses services après-vente, et ce malgré la livraison de quatre avions de moins. Les analystes estimaient le chiffre d’affaires de la société à 2,18 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Les constructeurs d’avions d’affaires profitent d’une forte demande, car l’essor de la richesse générée par les start-ups spécialisées dans l’IA et SpaceX SPCX.O crée une nouvelle clientèle pour l’aviation privée. Bombardier a réduit sa dette et augmente sa production afin de livrer davantage d’avions.

Les analystes et les constructeurs aéronautiques indiquent que les chaînes d’approvisionnement du secteur aérospatial se sont améliorées depuis la pandémie de COVID-19, avec une hausse globale des livraisons cette année, mais que des inquiétudes persistent concernant certaines pièces. Bombardier a livré 32 jets d’affaires au cours du trimestre, contre 36 appareils un an plus tôt, en raison de contraintes persistantes au niveau de la chaîne d’approvisionnement et de ses prévisions de livraisons plus importantes au second semestre 2026. En début de semaine, Gulfstream Aerospace, le concurrent américain de Bombardier et filiale de General Dynamics Corp

GD.N , a indiqué que ses livraisons avaient augmenté de trois appareils pour atteindre 41, tandis que Textron Inc

TXT.N a déclaré qu’elle était toujours confrontée à des problèmes liés à certains composants clés.

Le carnet de commandes de Bombardier s’élevait à 21,8 milliards de dollars au 30 juin, soit une hausse de 4,3 milliards de dollars par rapport à la fin décembre.

La société a enregistré un flux de trésorerie disponible de 228 millions de dollars au deuxième trimestre, un indicateur suivi de près par les investisseurs, contre un solde négatif de 164 millions de dollars un an plus tôt, grâce aux acomptes fermes versés par les clients sur leurs nouvelles commandes d’avions. Sur une base ajustée, le bénéfice trimestriel s’est établi à 2,50 dollars par action, contredes estimations des analystes de 1,41 dollar par action.