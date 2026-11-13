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Bombardier décroche une commande de 568MUSD auprès de THC
information fournie par Zonebourse 13/11/2026 à 13:58

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Le constructeur aéronautique canadien a signé un accord ferme avec The Helicopter Company (THC) portant sur 12 avions d'affaires, assorti d'options pour 48 appareils supplémentaires. Cette commande est la plus importante du genre jamais enregistrée en Arabie saoudite.

Bombardier précise que le contrat, évalué à 568 MUSD selon les prix de 2026, comprend cinq Challenger 3500, cinq Global 5500 et deux Global 8000. Il concrétise la lettre d'intention annoncée en juillet dernier lors du salon de Farnborough.

Cette acquisition marque l'entrée de THC, premier exploitant d'hélicoptères commerciaux du Royaume, sur le marché de l'aviation d'affaires. Elle s'inscrit dans le développement du secteur aéronautique saoudien dans le cadre de la Vision 2030.

Dans le cadre de ce partenariat, Bombardier s'est également engagé à réaliser un investissement stratégique à long terme, notamment à travers l'établissement d'une présence locale en Arabie saoudite.

Bombardier a reculé de 3,6% hier à Toronto ce qui ne l'empêche pas d'afficher une progression impressionnante de l'ordre de 43% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

BOMBARDIER RG-B-SV
333,530 CAD TSX 0,00%
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