Bombardier: croissance à deux chiffres au 2ème trimestre

(CercleFinance.com) - Bombardier a annoncé jeudi avoir généré une croissance à deux chiffres pour ce qui concerne l'ensemble de ses indicateurs clés au deuxième trimestre et confirmé dans la foulée ses prévisions pour l'exercice en cours.



Le groupe aéronautique canadien indique avoir livré 39 appareils au deuxième trimestre, un chiffre en hausse de 34, ce qui lui a permis de réaliser des revenus de 2,2 milliards de dollars, en croissance de 32%.



L'activité de services a apporté une contribution de 507 millions de dollars, en augmentation de 18% par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent.



Conséquence, son résultat opérationnel dit 'RAIIA' ajusté ressort à 335 millions de dollars sur le deuxième trimestre, en hausse de 22%, donnant une marge RAIIA ajustée



Le flux de trésorerie disponibles s'établit, lui, à 68 millions de dollars, représentant une amélioration de 154 millions de dollars d'une année sur l'autre.



Au 30 juin, le carnet de commandes totalisait 14,9 milliards de dollars pour un ratio de nouvelles commandes sur livraisons à l'unité, ce qui témoigne selon Bombardier d'une demande soutenue.



Suite à cette publication, l'entreprise se dit en bonne voie pour atteindre ses prévisions pour l'exercice 2024, à commencer par son objectif de livrer entre 150 et 155 jets d'affaires cette année.



Le titre Bombardier perdait plus de 3% jeudi matin dans le sillage de cette publication, mais affiche encore un gain de plus de 76% depuis le début de l'année.





Valeurs associées BOMBARDIER RG-B-SV 91,43 CAD TSX -3,65%