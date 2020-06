Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bombardier : commande supplémentaire de la Normandie Cercle Finance • 23/06/2020 à 15:15









(CercleFinance.com) - Bombardier Transport annonce ce jour avoir reçu une commande supplémentaire de 11 rames Omneo Premium, des automotrices à deux niveaux intervilles, pour le compte de la Région Normandie qui finance à 100% cette commande. 'Cette levée d'options s'élève au total à 162 millions d'euros (182 millions de dollars US) et s'inscrit dans le cadre du contrat signé avec SNCF en 2010 qui prévoit la fabrication d'un maximum de 860 trains de la plateforme OMNEO pour les Régions. Cette commande de 11 rames s'ajoute à une précédente commande de 16 rames reçue en mars dernier, représentant un montant de 245 millions d'euros ($275 millions de dollars US)', explique le groupe. Ce sont donc au total 27 Omneo Premium supplémentaires que Bombardier fournira à SNCF pour la Région Normandie.

