Bombardier: capacités de maintenance accrues au Bourget information fournie par Cercle Finance • 24/05/2022 à 14:26

(CercleFinance.com) - Bombardier a annoncé mardi une augmentation de ses capacités de maintenance et de réparation d'avions à son escale du Bourget, l'un des aéroports d'aviation d'affaires les plus fréquentés d'Europe.



Le groupe aéronautique canadien indique avoir renforcé les effectifs de son escale, établie en 2018, et avoir ajouté plus de 3.000 mètres carrés d'espace de hangar.



Ce projet va lui permettre d'accroître ses créneaux de maintenance légère programmée, ses services de maintenance non programmée, ses services sur avions immobilisés au sol ainsi que ses services de stationnement



Ses nouvelles installations vont lui permettre d'accueillir en même temps jusqu'à trois appareils de grande autonomie Global 7500, ou jusqu'à six jets d'affaires moyens Learjet ou Challenger.