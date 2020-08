Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bombardier : annonce un contrat avec Trenitalia Cercle Finance • 11/08/2020 à 14:29









(CercleFinance.com) - Hitachi Rail et Bombardier Transport annoncent ce mardi la signature d'un contrat avec Trenitalia, visant la fourniture de 23 trains à très grande vitesse Frecciarossa 1000 au nouvel exploitant ferroviaire Intermodalidad de Levante (ILSA). L'ILSA est une coentreprise créée par Trenitalia et Operador Ferroviario de Levante SL. 'La valeur de ce contrat s'élève à 797 millions d'euros (943 millions de dollars US) et la participation des entreprises partenaires y sera d'environ 60 pour cent et 40 pour cent, respectivement', explique Bombardier.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.