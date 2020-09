Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bombardier : annonce un accord définitif avec Alstom Cercle Finance • 16/09/2020 à 16:28









(CercleFinance.com) - Le groupe Bombardier annonce ce mercredi avoir signé une entente d'achat et de vente définitive avec Alstom SA et la Caisse de dépôt et placement du Québec, pour la vente à Alstom de son secteur d'activité Transport. 'Bombardier et la Caisse vendront leur participation dans Bombardier Transport à Alstom sur la base d'une valeur d'entreprise de 8,4 milliards de dollars (7,15 milliards d'euros), reflétant une réduction de prix de 350 millions de dollars (300 millions d'euros) sur le prix annoncé antérieurement dans le protocole d'accord, laquelle est compensée par l'incidence d'un taux de change plus favorable', précise le groupe canadien. La clôture de l'opération devrait se réaliser au cours du premier trimestre de 2021.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.