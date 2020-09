Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bombardier : accords avec Lufthansa et ExecuJet Aviation Cercle Finance • 29/09/2020 à 14:57









(CercleFinance.com) - Bombardier a annoncé aujourd'hui avoir conclu des accords pour l'achat d'actions avec Lufthansa Technik et ExecuJet Aviation Group. Ces accords permettent l'acquisition de l'ensemble des actions émises et en circulation de Lufthansa Bombardier Aviation Services (LBAS) que Bombardier ne possède pas déjà. Cette transaction permet à Bombardier de se préparer à étendre encore plus son empreinte mondiale de soutien à la clientèle en établissant un centre de services en propriété exclusive à Berlin. ' Cet investissement est crucial pour l'expansion de l'empreinte de nos services en Europe et ailleurs dans le monde et, au moment où cet établissement se prépare à devenir un centre de services Bombardier en propriété exclusive, nos clients profiteront d'encore plus d'avantages et d'expertise d'équipementier. ' a déclaré Jean-Christophe Gallagher, vice-président et directeur général de l'Expérience Client de Bombardier Aviation.

