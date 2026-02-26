Bombardier a la possibilité de stimuler les ventes d'avions d'affaires en Inde, selon son directeur général

Les efforts déployés par l'Inde pour améliorer son infrastructure aéroportuaire donneront à Bombardier une chance de stimuler les ventes d'avions d'affaires dans ce pays, a déclaré jeudi Eric Martel, directeur général de Bombardier.

M. Martel a déclaré aux journalistes qu'environ 60 avions à réaction de Bombardier étaient exploités en Inde, ajoutant que l'un des défis auxquels l'entreprise était confrontée était l'infrastructure limitée.

"La bonne nouvelle, c'est qu'ils dépensent beaucoup d'argent ces jours-ci. Ils construisent une douzaine d'aéroports pour autant que je sache, et peut-être même plus", a-t-il déclaré aux journalistes.

"L'ensemble des investissements dans les infrastructures qui auront lieu au cours des prochaines années nous ouvriront certainement les portes de la croissance."