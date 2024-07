Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bombardier: 3000 panneaux solaires installés à Londres information fournie par Cercle Finance • 16/07/2024 à 16:48









(CercleFinance.com) - Le groupe aéronautique canadien Bombardier a annoncé mardi avoir installé plus de 3000 panneaux solaires sur le toit de son centre de service situé à l'aéroport de Londres-Biggin Hill, avec l'objectif d'en réduire les émissions de CO2.



Le projet, qui doit s'étendre sur les 23.500 m2 du site, doit permettre d'alimenter jusqu'à 32% des besoins en énergie de l'installation depuis une source renouvelable sur place.



Le nouveau système de panneaux solaires photovoltaïques générera plus de 1.135 millions kWh, réduisant jusqu'à 252 tonnes les émissions de carbone du centre.





