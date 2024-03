Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bolloré: versement prochain du complément de prix information fournie par Cercle Finance • 05/03/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Bolloré annonce le versement, à compter du 11 mars, du complément de prix de 0,25 euro par action Bolloré cédée dans le cadre de son offre publique d'achat simplifiée initiée sur ses propres actions, OPAS clôturée le 30 mai dernier.



Le groupe d'investissement rappelle que ce complément était subordonné à la réalisation de la cession de sa filiale Bolloré Logistics à CMA-CGM avant le 31 décembre 2024, cession qui est intervenue le 29 février.



Uptevia, en qualité d'agent centralisateur, versera ce complément de prix aux intermédiaires teneurs de compte des bénéficiaires. Le cas échéant, les fonds non affectés seront conservés pendant dix ans par le centralisateur ou le dépositaire teneur de compte concerné.





Valeurs associées BOLLORE SE Euronext Paris 0.00%