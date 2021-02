BOLLORE va payer une amende de 12 millions d'euros

(AOF) - Dans un communiqué publié cet après-midi sur Twitter, le tribunal judiciaire de Paris a validé la convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) conclue le 9 janvier entre le procureur de la République financier et les sociétés Bolloré SE et Financières de l'Odet. Bolloré s'est ainsi engagé à verser 12 millions d'euros à la suite de l'information judiciaire qui avait été ouverte en 2013 pour des faits de corruption d'agent publics étrangers, d'abus de confiance et de complicité d'abus de confiance commis entre 2009 et 2011. Le groupe a dix jours pour s'acquitter de l'amende.