Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bolloré : s'envole de +17% ,jusque vers 4,288E Cercle Finance • 15/02/2021 à 16:00









(CercleFinance.com) - Bolloré, un des principaux actionnaires de Vivendi/universal s'envole de +17%, jusque vers 4,288E... et retrace son zénith des 4,28E du 23 avril 2019. L'objectif suivant sera le retracement du zénith historique des 4,48E de fin janvier 2018.

Valeurs associées BOLLORE Euronext Paris +13.52%