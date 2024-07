Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bolloré: résultat net part du Groupe de 3 758 ME au S1 information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 17:58









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 10 592 millions d'euros au premier semestre 2024, en croissance de 4 % à périmètre et taux de change constants. En données publiées, le chiffre d'affaires est en hausse, compte tenu de +3,9 milliards d'euros de variations de périmètre (dont principalement +3,8 milliards d'euros correspondant à la consolidation en intégration globale de Lagardère chez Vivendi depuis le 1er décembre 2023).



Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) s'établit à 619 millions d'euros, en hausse de +10 % à périmètre et taux de change constants



Le résultat net consolidé s'établit à 3 884 millions d'euros, contre 235 millions d'euros au premier semestre 2023. Cette forte hausse intègre la plus-value nette provisoire de cession de Bolloré Logistics de 3,7 milliards d'euros. Le résultat net part du Groupe ressort à 3 758 millions d'euros contre 114 millions d'euros au premier semestre 2023.





Valeurs associées BOLLORE SE 5,77 EUR Euronext Paris +1,50%