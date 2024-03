Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bolloré: résultat net part du Groupe de 268 ME en 2023 information fournie par Cercle Finance • 14/03/2024 à 17:55









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires de 13 679 millions d'euros en 2023, en baisse de -5% à périmètre et taux de change constants. En données publiées, le chiffre d'affaires est stable.



Bolloré Energy réalise un chiffre d'affaires de 2 788 millions d'euros, en repli de -24 % principalement impacté par la baisse des prix et des volumes des produits pétroliers. Le pôle Communication (Vivendi) réalise un chiffre d'affaires de 10 506 millions d'euros, en croissance de +3 %, liée principalement à la croissance d'Havas (+4 %) et de Groupe Canal+ (+3 %).



Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) s'établit à 994 millions d'euros, en baisse de -6 % à périmètre et taux de change constants.



Le résultat net consolidé s'établit à 566 millions d'euros, contre 2 724 millions d'euros en 2022. Le résultat de 2022 intégrait la plus-value de cession de Bolloré Africa Logistics (3 150 millions d'euros) et chez Vivendi le résultat de déconsolidation de Telecom Italia (-1 494 millions d'euros) et la plus-value sur l'apport de la participation dans Banijay Holdings Group à FL Entertainment (515 millions d'euros).



Le résultat net part du Groupe ressort à 268 millions d'euros contre 3 400 millions d'euros en 2022.





Valeurs associées BOLLORE SE Euronext Paris +0.33%