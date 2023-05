Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bolloré: promesse d'achat de 100 % de Bolloré Logistics information fournie par Cercle Finance • 08/05/2023 à 17:51









(CercleFinance.com) - Le Groupe a reçu du Groupe CMA CGM, le 8 mai 2023, une promesse d'achat de 100 % de Bolloré Logistics sur la base d'une valeur d'entreprise de 5 milliards d'euros.



Cet engagement fait suite aux négociations exclusives entre le Groupe Bolloré et le Groupe CMA CGM annoncées le 18 avril dernier.



Le Groupe Bolloré a accepté cette promesse en tant qu'offre.



Le Groupe Bolloré confirme d'ores et déjà la mise en place du dispositif de complément de prix à hauteur de 0,25E pour chaque action Bolloré SE cédée dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée de Bolloré SE sur ses propres actions.





Valeurs associées BOLLORE SE Euronext Paris +0.17%