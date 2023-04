Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bolloré: projet d'OPAS approuvé par le conseil information fournie par Cercle Finance • 19/04/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Bolloré confirme que son conseil d'administration, réuni mardi, a approuvé le lancement d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant ses propres actions, projet annoncé le 14 mars dernier.



Cette OPAS, à un prix de rachat maximum par action fixé à six euros, portera sur 288.607.076 actions représentant 9,78% de son capital social, avec en cas de dépassement, une réduction des ordres proportionnelle au nombre d'actions présentées.



Le prix de l'offre publique sera de 5,75 euros par action (dividende 2022 complémentaire de 0,04 euro par action attaché), auquel s'ajoutera un complément de 0,25 euro si l'offre reçue de CMA CGM pour l'achat de Bolloré Logistics aboutit.





