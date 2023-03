Bolloré plus forte hausse du SBF 120 après l'annonce d'une offre sur 9,8% de son capital

(AOF) - Bolloré (+8,38% à 5,56 euros) s’est emparé sans coup férir de la première place de l’indice SBF 120 au lendemain de l’annonce d’un projet d'offre publique d’achat simplifiée visant 9,78% de son capital. Elle porterait sur 288.607.076 actions. Le prix envisagé est de 5,75 euros par action, dividende 2022 attaché.

Dans ce cadre, le conseil d'administration du groupe a décidé la constitution d'un comité ad hoc d'administrateurs indépendants pour désigner et suivre les travaux d'un expert indépendant chargé d'apprécier le caractère équitable du prix.

La société Compagnie de l'Odet, qui détient 66,83 % du capital et 76,72 % des droits de vote théoriques de Bolloré , a indiqué que, si une telle offre était mise en œuvre, elle n'aurait pas l'intention d'y participer afin d'en laisser l'entier bénéfice aux autres actionnaires de Bolloré.

L'offre serait réalisée pendant une période minimale de 10 jours de négociation.

Le conseil d'administration arrêtera sa décision sur l'offre, et le cas échéant émettra son avis motivé au vu de l'attestation d'équité du cabinet A2EF, dans le courant du mois d'avril 2023.

Cette offre a été annoncée en parallèle à la publication de ses comptes 2022. L'année dernière, Bolloré a dégagé un bénéfice net de 2,2 milliards d'euros, intégrant une plus-value de cession de 3,15 milliards d'euros de Bolloré Africa Logistics à MSC. Son résultat opérationnel ajusté (Ebita) ressort à 1,50 milliard d'euros contre 1,34 milliard en 2021. Quant au chiffre d'affaires annuel, celui-ci s'élève à 20,68 milliards d'euros, en hausse de 20% en données comparables.

Il propose un dividende de 0,06 euro par action, dont 0,02 euro d'acompte déjà versé en septembre 2022, identique à celui versé au titre de 2021.

Bolloré disposait d'une trésorerie nette de 1,207 milliard d'euros au 31 décembre 2022, à comparer à un endettement net de 3,428 milliards d'euros au 31 décembre 2021, suite principalement à la cession de Bolloré Africa Logistics. Le groupe affiche également de 12 milliards d'euros de disponibilités et de lignes confirmées au 31 décembre 2022, dont 8 milliards d'euros au niveau de Bolloré.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Holding familial créé en 1822 avec des positions fortes dans trois activités : les transports et la logistique –son métier historique-, la communication et les solutions de stockage d’électricité ;

- Revenus de 19,8 Md€, répartis entre les transports et la logistique ferroviaire et portuaire (50% des revenus, essentiellement en Afrique), la communication (48% avec Vivendi et ses filiales Canal +, Havas…), et le stockage d’énergies et systèmes sous les marques Blue Solutions et Blue Applications ;

- Modèle d'affaires visant à la résilience des revenus par la diversification des métiers combinant développement international et innovation ;

- Capital verrouillé par la holding familiale Compagnie de l’Odet (+70% des actions et près de 80% des droits de vote), Cyrille Bolloré étant président-directeur général du conseil d’administration de 13 membres ;

- Bilan sain avec, à fin juin 2022, un ratio dettes/capitaux propres de 13 % et 2,6 Md€ de liquidités au niveau de la holding.

Enjeux

- Stratégie d'innovation riche de 780 brevets et déployée en 3 volets à partir des centres de Paris et Singapour :

- participation à la transition énergétique via les activités de transport et de stockage d’énergie propre, -maîtrise des batteries lithium, statut octroyé par l’Etat français d’opérateur de réseau d’infrastructures de recharge pour véhicule électrique,

- dans la logistique : logistique durable via produits alternatifs (biofioul évolution) dans l’énergie, l’intégration des batteries LMP (lithium métal polymère), régulation de la gestion des flux…,

- sécurisation des systèmes d’information, d’où le partenariat mondial avec le chinois Alibaba portant sur le cloud, la transformation numérique, l'innovation et le stockage de données ;

- Stratégie environnementale « innover face aux défis environnementaux » :

- neutralité carbone en 2050 et recul de 30 % (vs 2019) des émissions de CO2 en 2030 :

- plus de 150 M€ investis dans les 3 prochaines années dans la transition énergétique - batteries LMP, Blubus et Bluestorage,

- préservation de la biodiversité et recours aux énergies renouvelables ;

- Relance des batteries LMP, déjà utilisées par les bus, en direction des véhicules des particuliers, en partenariat avec le canadien Li-Métal, dont la production en série débutera en 2026 ;

- Après la cession des activités de logistiques en Afrique, pour un montant de 5,7 Md€, définition d’une stratégie de maintenance sur ce continent, dans la communication, le divertissement, les télécoms et l’édition.

Défis

- Groupe complexe difficile à valoriser : plusieurs structures d’autocontrôle, participations croisées et fréquence des arbitrages entre participations ;

- Suivi de la valorisation du portefeuille de titres cotés, d’une valeur de 17,4 Md€, outre les actifs viticoles et fermiers ;

- Renforcement de la holding familiale Cie de l’Odet dans le capital du groupe ;

- Interrogations sur la croissance des revenus futurs, la communication et le stockage d’électricité affichant de moindres performances que la logistique africaine ;

- Progression à fin septembre 2022 de 21 % des revenus, tirés par l’inflation des prix et du frêt pétrolier ;

- Versement en septembre 2022 d’un acompte de 0,02 € sur un dividende maintenu à 0,06 € depuis 2014.