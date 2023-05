Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bolloré: ouverture de l'OPAS information fournie par Cercle Finance • 17/05/2023 à 13:13









(CercleFinance.com) - L'AMF a déclaré conforme l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) dans le cadre d'un programme de rachat de ses propres actions par Bolloré, offre publique qui sera ouverte du 17 au 30 mai inclus.



L'offre aura lieu par centralisation auprès d'Euronext Paris compte tenu des règles de réduction des ordres, si le nombre d'actions présentées à l'offre est supérieur au maximum de 288.607.076 actions que l'initiateur s'engage à acquérir.



En outre, le versement éventuel d'un complément de prix, dans l'hypothèse de la cession effective de Bolloré Logistics au plus tard fin 2024, ne concernera que les actions apportées à la centralisation et non restituées aux actionnaires en cas de réduction.





