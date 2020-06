Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bolloré : nouvel assaut contre la résistance des 2,75E ? Cercle Finance • 01/06/2020 à 12:06









(CercleFinance.com) - Bolloré tente un nouvel assaut contre la résistance des 2,75E qui délimite le sommet du canal de consolidation horizontal dont le plancher se situe à 2,28E (double-test les 3 et 16 avril). Le franchissement des 2,75E validerait un potentiel de hausse jusque vers 3,18E, l'ex-zénith du 5 mars.

Valeurs associées BOLLORE Euronext Paris +6.55%