Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bolloré : lourd pullback sous les 6E, puis 5,9E information fournie par Cercle Finance • 15/03/2024 à 10:47









(CercleFinance.com) - Bolloré subit un lourd pullback sous les 6E, le support des 6,15E étant pulvérisé, ce qui valide un rounding-top sous 6,35E.

Le titre semble bien parti pour une correction en direction du support oblique moyen terme des 5,80E, puis de l'ex-résistance des 5,78E.





Valeurs associées BOLLORE SE Euronext Paris -3.65%