Bolloré : les revenus annuels bien orientés

(CercleFinance.com) - Annoncé ce soir, le chiffre d'affaires du groupe Bolloré est en croissance de +6% en données publiées, et s'affiche à 6,895 milliards d'euros au 4ème trimestre 2019. En revanche, à périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires recule légèrement, de -0,1%, en glissement annuel. Le chiffre d'affaires 2019 est pour sa part en hausse de +3% à 24,843 milliards d'euros à périmètre et taux de change constants. En données publiées, la hausse est de +8%.

Valeurs associées BOLLORE Euronext Paris +0.47%