Bolloré : les prévisions d'un analyste pour 2020 et 2021 Cercle Finance • 24/02/2021 à 16:13









(CercleFinance.com) - L'analyste estime que les perspectives opérationnelles sont positives pour le pôle Transport & Logistique. ' Les résultats 2020 (publiés le 4 mars) devraient confirmer une bonne fin d'année dans la commission de transport et un rebond de l'activité portuaire en 2021 '. ' Nous tablons sur un EBIT de 597 ME pour Bolloré Transport & Logistics et un EBIT de 1 738 ME pour le groupe sur la base de nos prévisions pour Vivendi notamment. Nous tablons aussi sur un EBIT 2021e de 627 ME pour Bolloré Transport & Logistics ' indique Oddo. ' Il nous semble crédible que le groupe procède à une simplification de ses structures. Nous percevons l'opération UMG comme une étape dans la restructuration de la boucle Bolloré qui pourrait se poursuivre en 2021 et 2022 ' rajoute Oddo. Oddo confirme son conseil de surperformance sur le titre et relève son objectif de cours à 5,2 E (contre 3,8 E) suite à l'opération de distribution de 60% d'UMG par Vivendi.

Valeurs associées BOLLORE Euronext Paris -0.25%